Семь человек из одной семьи погибли в ДТП в Мангистау
Автомобиль Toyota Camry врезался в ограждение, в результате чего погибли все пассажиры, двое из которых дети, передает lada.kz.
Автомобиль Toyota Camry врезался в ограждение, в результате чего погибли все пассажиры, двое из которых дети, передает lada.kz.
Авария произошла в поселке Бейнеу 10 сентября примерно в 19:00 часов. Автомобиль Toyota Camry врезался в ограждение.
По сообщению Центра медицины катастроф, водитель и шесть пассажиров, двое из которых дети 2006 и 2001 года рождения, погибли на месте.
«Машина была сильно деформирована, в результате чего два тела пришлось доставать из автомобиля при помощи специальной техники», — сообщили в Центре медицины катастроф.
По информации очевидцев, в машине находилась семья — братья, сестра и их дети. Все они возвращались с тоя.