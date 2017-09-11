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11:14 (мск), источник: Newtimes.kz

Семь человек из одной семьи погибли в ДТП в Мангистау

Автомобиль Toyota Camry врезался в ограждение, в результате чего погибли все пассажиры, двое из которых дети, передает lada.kz.

Источник: Newtimes.kz

Авария произошла в поселке Бейнеу 10 сентября примерно в 19:00 часов. Автомобиль Toyota Camry врезался в ограждение.

По сообщению Центра медицины катастроф, водитель и шесть пассажиров, двое из которых дети 2006 и 2001 года рождения, погибли на месте.

«Машина была сильно деформирована, в результате чего два тела пришлось доставать из автомобиля при помощи специальной техники», — сообщили в Центре медицины катастроф.

По информации очевидцев, в машине находилась семья — братья, сестра и их дети. Все они возвращались с тоя.

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