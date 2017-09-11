Семь человек из одной семьи погибли в ДТП в Мангистау

Источник: Newtimes.kz

Авария произошла в поселке Бейнеу 10 сентября примерно в 19:00 часов. Автомобиль Toyota Camry врезался в ограждение.

По сообщению Центра медицины катастроф, водитель и шесть пассажиров, двое из которых дети 2006 и 2001 года рождения, погибли на месте.

«Машина была сильно деформирована, в результате чего два тела пришлось доставать из автомобиля при помощи специальной техники», — сообщили в Центре медицины катастроф.