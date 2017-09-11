В Приангарье ищут владельца ловушки для зверя, из-за которой погиб мужчина
В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего жителя пос. Магистральный в
В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего жителя пос. Магистральный в
Как сообщает 11 сентября 2017 года
На звук выстрела подоспел ненадолго отлучившийся знакомый погибшего. Мужчина погрузил тело приятеля в багажник автомобиля и отвёз в посёлок.
По предварительной версии, конструкция, состоявшая из жестяной бочки, обреза гладкоствольного оружия и прикорма, являлась приманкой для зверя. Следователи установили, что ни один из рыбаков не является владельцем оружия. Сейчас правоохранители устанавливают владельца оружия.