В Приангарье ищут владельца ловушки для зверя, из-за которой погиб мужчина

Как сообщает 11 сентября 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, предварительно установлено, что рано утром 9 сентября двое мужчин отправились на рыбалку на автомобиле ВАЗ-2121. Остановив машину в 70−80 км от посёлка, один из них заметил в лесу бочку. Когда мужчина её осматривал, произошёл выстрел из обреза гладкоствольного оружия, установленного за бочкой. От полученного ранения рыбак скончался на месте.