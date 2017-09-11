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11:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Приангарье ищут владельца ловушки для зверя, из-за которой погиб мужчина

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего жителя пос. Магистральный в Казачинско-Ленском районе.

Как сообщает 11 сентября 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, предварительно установлено, что рано утром 9 сентября двое мужчин отправились на рыбалку на автомобиле ВАЗ-2121. Остановив машину в 70−80 км от посёлка, один из них заметил в лесу бочку. Когда мужчина её осматривал, произошёл выстрел из обреза гладкоствольного оружия, установленного за бочкой. От полученного ранения рыбак скончался на месте.

На звук выстрела подоспел ненадолго отлучившийся знакомый погибшего. Мужчина погрузил тело приятеля в багажник автомобиля и отвёз в посёлок.

По предварительной версии, конструкция, состоявшая из жестяной бочки, обреза гладкоствольного оружия и прикорма, являлась приманкой для зверя. Следователи установили, что ни один из рыбаков не является владельцем оружия. Сейчас правоохранители устанавливают владельца оружия.

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