За фиктивную диспансеризацию врач в Челябинской области получила срок
Денежные средства в сумме 13 650 рублей — стимулирующая доплата — стали причиной разбирательства в Агаповском районном суде.
Денежные средства в сумме 13 650 рублей — стимулирующая доплата — стали причиной разбирательства в Агаповском районном суде.
Обвиняемая,
За это в от территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области получила доплату, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении участкового врача, она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Назначено наказание — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Ущерб врач возместила добровольно.
Похожий случай произошел в Сосновском районе в амбулатории п. Кременкуль МБУЗ «Сосновская ЦРБ». Там также врач — терапевт в январе — феврале текущего года вносила ложные сведения в медицинские карты амбулаторных больных и карты учета диспансеризации, получив денежные средства от ФОМС в размере более 3 800 рублей .
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы СУ СК РФ по Челябинской области, в отношении врача возбуждено 2 уголовных дела: служебный подлог и мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.