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11:44 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

За фиктивную диспансеризацию врач в Челябинской области получила срок

Денежные средства в сумме 13 650 рублей — стимулирующая доплата — стали причиной разбирательства в Агаповском районном суде.

Обвиняемая, врач-терапевт Светлогорской врачебной амбулатории, в июле — ноябре 2015 года внесла в 36 медицинских карт ложные сведения о проведенных осмотрах, исследованиях, иных медицинских мероприятиях, фактически не проводя обследований больных в рамках диспансеризации.

За это в от территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области получила доплату, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении участкового врача, она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Назначено наказание — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Ущерб врач возместила добровольно.

Похожий случай произошел в Сосновском районе в амбулатории п. Кременкуль МБУЗ «Сосновская ЦРБ». Там также врач — терапевт в январе — феврале текущего года вносила ложные сведения в медицинские карты амбулаторных больных и карты учета диспансеризации, получив денежные средства от ФОМС в размере более 3 800 рублей .

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы СУ СК РФ по Челябинской области, в отношении врача возбуждено 2 уголовных дела: служебный подлог и мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

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