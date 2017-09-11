За фиктивную диспансеризацию врач в Челябинской области получила срок

Обвиняемая, врач-терапевт Светлогорской врачебной амбулатории, в июле — ноябре 2015 года внесла в 36 медицинских карт ложные сведения о проведенных осмотрах, исследованиях, иных медицинских мероприятиях, фактически не проводя обследований больных в рамках диспансеризации.

За это в от территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области получила доплату, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении участкового врача, она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Назначено наказание — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Ущерб врач возместила добровольно.

Похожий случай произошел в Сосновском районе в амбулатории п. Кременкуль МБУЗ «Сосновская ЦРБ». Там также врач — терапевт в январе — феврале текущего года вносила ложные сведения в медицинские карты амбулаторных больных и карты учета диспансеризации, получив денежные средства от ФОМС в размере более 3 800 рублей .