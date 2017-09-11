В Краснодаре столкнулись автомобиль и автобус
Проводится проверка.
Проводится проверка.
Авария произошла в понедельник 11 сентября. Подробности случившегося «Югополису» сообщила инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД Краснодара Ольга Запьянцева.
Около 6 часов утра 38-летний водитель автомобиля «Рено», двигаясь по улице Гаражной со стороны Монтажников на перекрестке с улицей Дальней проигнорировал требования дорожного знака и столкнулся с двигавшимся по главной дороге автобусом ПАЗ под управлением 66-летнего водителя.
От удара автобус врезался в дерево. Пострадали оба водителя и 45-летний пассажир иномарки. Все пострадавшие с сочетанными травмами доставлены в больницу.