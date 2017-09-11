Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили с дракой пересек украинскую границу (видео)
Твин Пикс глазами психиатра
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей
В МИД Украины выразили «решительный протест» России
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Анджелина Джоли забыла надеть белье на пресс-конференцию – СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
СМИ: Ольга Бузова покоряет Сочи в красном бикини
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
«Ирма» нанесет сокрушительный удар по Санкт-Петербургу (Флорида)
Меркель ответили на сравнение Крыма с историей ГДР
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
8В Индии простились с Ганешей
11:38 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре столкнулись автомобиль и автобус

Проводится проверка.

Авария произошла в понедельник 11 сентября. Подробности случившегося «Югополису» сообщила инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД Краснодара Ольга Запьянцева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Около 6 часов утра 38-летний водитель автомобиля «Рено», двигаясь по улице Гаражной со стороны Монтажников на перекрестке с улицей Дальней проигнорировал требования дорожного знака и столкнулся с двигавшимся по главной дороге автобусом ПАЗ под управлением 66-летнего водителя.

От удара автобус врезался в дерево. Пострадали оба водителя и 45-летний пассажир иномарки. Все пострадавшие с сочетанными травмами доставлены в больницу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На Кубани ребенка ударило током на крыше поезда
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году
Число сторонников введения «сухого закона» достигло максимума
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб
Полиция Лондона предложила новый метод борьбы с террористами
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Ужас-ужас! 15 шокирующих хорроров, которых вы еще не видели Пока демонический клоун Пеннивайз пугает детишек, мы решили вспомнить по-настоящему шокирующие фильмы ужасов, от которых не по себе будет взрослым
Недвижимость
Москва изменила стандарты отделки квартир по реновации
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь