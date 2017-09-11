В Краснодаре столкнулись автомобиль и автобус

Около 6 часов утра 38-летний водитель автомобиля «Рено», двигаясь по улице Гаражной со стороны Монтажников на перекрестке с улицей Дальней проигнорировал требования дорожного знака и столкнулся с двигавшимся по главной дороге автобусом ПАЗ под управлением 66-летнего водителя.