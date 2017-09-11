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11:36 (мск), источник: Клопс.ru

Под Светлым автомобиль такси насмерть сбил мужчину

В воскресенье, 10 сентября, под Светлым автомобиль Skoda сбил мужчину. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

ДТП случилось в 22:30 на автодороге Ижевское — Светлый. Иномарка наехала на 59-летнего мужчину, который шёл по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте.

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