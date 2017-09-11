Шесть грибников искали в минувшие сутки в Витебской области

Двое мужчин потерялись в лесу около деревни Волотовка Россонского района, 18-летний парень — в Чашникском районе. Еще трое человек — 35-летняя женщина и мужчины 1986 и 1988 годов рождения — сами обратились в центр оперативного управления Витебского областного управления МЧС с просьбой о помощи. Связь с ними поддерживалась по мобильному телефону.