Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рыдала днями: утечка пляжных фото вызвала у Гузеевой нервный срыв
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Эдгард Запашный назвал сына редким именем
Кадыров подарил три «Мерседеса»
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Анджелина Джоли вышла в свет без нижнего белья – СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
СМИ: Ольга Бузова покоряет Сочи в красном бикини
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
«Ирма» нанесет сокрушительный удар по Санкт-Петербургу (Флорида)
Меркель ответили на сравнение Крыма с историей ГДР
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
8В Индии простились с Ганешей
11:36 (мск), источник: БЕЛТА

Шесть грибников искали в минувшие сутки в Витебской области

11 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в минувшие сутки искали шесть грибников, сообщила БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

Источник: БЕЛТА

Двое мужчин потерялись в лесу около деревни Волотовка Россонского района, 18-летний парень — в Чашникском районе. Еще трое человек — 35-летняя женщина и мужчины 1986 и 1988 годов рождения — сами обратились в центр оперативного управления Витебского областного управления МЧС с просьбой о помощи. Связь с ними поддерживалась по мобильному телефону.

Потерявшиеся смогли выйти на звук сирены спасателей, в медицинской помощи не нуждались.

Всем, кто собирается в лес, в МЧС напоминают о необходимости соблюдать осторожность в лесу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Бресте у испанца украли кошелек с 26 тыс. долларов
В Беларуси похолодает к середине недели
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году
Число сторонников введения «сухого закона» достигло максимума
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб
Полиция Лондона предложила новый метод борьбы с террористами
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Ужас-ужас! 15 шокирующих хорроров, которых вы еще не видели Пока демонический клоун Пеннивайз пугает детишек, мы решили вспомнить по-настоящему шокирующие фильмы ужасов, от которых не по себе будет взрослым
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь