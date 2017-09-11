Шесть грибников искали в минувшие сутки в Витебской области
11 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в минувшие сутки искали шесть грибников, сообщила БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.
11 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в минувшие сутки искали шесть грибников, сообщила БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.
Двое мужчин потерялись в лесу около деревни Волотовка Россонского района, 18-летний парень — в Чашникском районе. Еще трое человек — 35-летняя женщина и мужчины 1986 и 1988 годов рождения — сами обратились в центр оперативного управления Витебского областного управления МЧС с просьбой о помощи. Связь с ними поддерживалась по мобильному телефону.
Потерявшиеся смогли выйти на звук сирены спасателей, в медицинской помощи не нуждались.
Всем, кто собирается в лес, в МЧС напоминают о необходимости соблюдать осторожность в лесу.