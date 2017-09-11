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11:54 (мск), источник: СуперОмск

Корбут высказался о волне эвакуаций в Омске

Начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут отказался связать волну эвакуаций в Омске с годовщиной терактов 11 сентября.

В ГУ МЧС России по Омской области при проведении эвакуаций в административных, торгово-развлекательных и образовательных учреждениях Омска руководствуются своими прямыми обязанностями. Об этом заявил «СуперОмску» главный спасатель региона Владимир Корбут.

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«Обстановка очень сложная, поэтому все правоохранительные органы занимаются и выполняют свои функции по предназначению. Все равно станет известно, кто шалит или балуется. Это, конечно, надо пресекать. Мы работаем по своему прямому предназначению для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Связано ли это с годовщиной терактов 11 сентября? Даже не берусь рассуждать. Моя задача — выполнять функции, которые возложены на МЧС России», — заявил в разговоре с «СуперОмском» Владимир Корбут.

Как ранее сообщал «СуперОмск», по городу прокатилась волна эвакуаций из-за сообщений о заложенных бомбах. Специальным службам пришлось проверять рынки, школы, административные здания и торгово-развлекательные комплексы. Дважды была эвакуирована городская избирательная комиссия.

В единый день голосования 10 сентября в Омске прошли выборы в Омский городской Совет.

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