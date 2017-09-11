Корбут высказался о волне эвакуаций в Омске

«Обстановка очень сложная, поэтому все правоохранительные органы занимаются и выполняют свои функции по предназначению. Все равно станет известно, кто шалит или балуется. Это, конечно, надо пресекать. Мы работаем по своему прямому предназначению для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Связано ли это с годовщиной терактов 11 сентября? Даже не берусь рассуждать. Моя задача — выполнять функции, которые возложены на МЧС России», — заявил в разговоре с «СуперОмском» Владимир Корбут.