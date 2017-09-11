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12:06 (мск), источник: УралПолит.ру

​Бизнесмен в Екатеринбурге не заплатил 5 миллионов рублей налогов

СК подозревает предпринимателя в Екатеринбурге в уклонении от налогов на 5 млн рублей.

Следственным отделом по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего индивидуального предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, 39-летний предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 5 миллионов рублей. Для этого он вносил в налоговые декларации ложные сведения, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

«Данное противоправное деяние выявлено сотрудниками налоговых органов во взаимодействии с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области», — отмечается в сообщении.

Следствие инкриминирует бизнесмену статью УК РФ об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. Выясняется, какое у него есть имущество, которое можно будет обратить для возмещения ущерба бюджету.

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