Бизнесмен в Екатеринбурге не заплатил 5 миллионов рублей налогов
СК подозревает предпринимателя в Екатеринбурге в уклонении от налогов на 5 млн рублей.
СК подозревает предпринимателя в Екатеринбурге в уклонении от налогов на 5 млн рублей.
Следственным отделом по
По версии следствия, 39-летний предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 5 миллионов рублей. Для этого он вносил в налоговые декларации ложные сведения, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
«Данное противоправное деяние выявлено сотрудниками налоговых органов во взаимодействии с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области», — отмечается в сообщении.
Следствие инкриминирует бизнесмену статью УК РФ об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере.
Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. Выясняется, какое у него есть имущество, которое можно будет обратить для возмещения ущерба бюджету.