​Бизнесмен в Екатеринбурге не заплатил 5 миллионов рублей налогов

Следственным отделом по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего индивидуального предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, 39-летний предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 5 миллионов рублей. Для этого он вносил в налоговые декларации ложные сведения, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

«Данное противоправное деяние выявлено сотрудниками налоговых органов во взаимодействии с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области», — отмечается в сообщении.

Следствие инкриминирует бизнесмену статью УК РФ об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере.