Двух мужчин нашли мертвыми в гаражах в Озёрске
Двери гаражей вскрывали спасатели.
Двери гаражей вскрывали спасатели.
В Озёрске спасатели дважды выезжали для вскрытия гаражей, сообщают в городской службе спасения.
8 сентября жительница Озёрска попросила вскрыть ворота гаража в районе ММПКХ. Спасатели в присутствии полиции бензорезом вскрыли двери. В гараже было обнаружено безжизненное тело 67-летнего мужчины, причина смерти устанавливается.
9 сентября спасатели вскрыли гараж в районе свалки ТБО. «В гараже обнаружили труп 35-летнего мужчины. По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством», — рассказывают в
В настоящее время все обстоятельства устанавливаются.