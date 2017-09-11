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12:07 (мск), источник: АиФ Челябинск

Двух мужчин нашли мертвыми в гаражах в Озёрске

Двери гаражей вскрывали спасатели.

В Озёрске спасатели дважды выезжали для вскрытия гаражей, сообщают в городской службе спасения.

8 сентября жительница Озёрска попросила вскрыть ворота гаража в районе ММПКХ. Спасатели в присутствии полиции бензорезом вскрыли двери. В гараже было обнаружено безжизненное тело 67-летнего мужчины, причина смерти устанавливается.

9 сентября спасатели вскрыли гараж в районе свалки ТБО. «В гараже обнаружили труп 35-летнего мужчины. По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством», — рассказывают в пресс-службе.

В настоящее время все обстоятельства устанавливаются.

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