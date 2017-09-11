Омичка подала заявление в полицию на дочь за кражу и продажу ее собаки

Источник: Om1.ru

Омичка Галина Г., отправляясь в отпуск, пристроила своего питомца 17-летней дочери, живущей отдельно вместе с молодым человеком. У молодой пары живет собственный щенок. Но вернувшись пару недель спустя с отдыха, женщина обнаружила, что ее любимец Тоша исчез.

Как выяснил портал Om1.ru, сперва дочь заявила, что потеряла песика, но запуталась в своих же словах. Вскоре выяснилось, что подросток не потеряла собаку, а отдала или продала. Мать нашла на нескольких сайтах объявления, в которых узнала своего Тошу. Дочь разместила объявления на сайтах «Юла» и «Авито», где предлагает в добрые руки двух собачек: своего щенка и той-терьера матери. Девушка указала, что отдает собак из-за аллергии своего парня.

Дочь так и не призналась матери, кому и куда отдала собачку, и новых хозяев не назвала.

«Дочь сперва врала, потом сказала, что девочке из Нефтяников отдала. Дала какой-то номер телефона. Но он выключен. Сейчас не разговаривает со мной. Злится и психует. Я ее просила, уговаривала, она сказала, делай что хочешь. Мне очень больно. Она хорошая для меня, что случилось, не пойму, где мой милый ребёнок», — посетовала Галина порталу Om1.ru.

Отчаявшись, женщина написала заявление в полицию на дочь по факту кражи.

Пресс-служба УМВД по городу Омску:

— У нас зарегистрирован 10 сентября материал проверки по данному факту. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства.

Тем временем, хозяйка с помощью соцсетей разыскивает песика.

«Если моя собака живет у вас, прошу Вас вернуть её домой. Он очень предан мне и не сможет жить с Вами. Он убежит от Вас и попадет в беду», — просит хозяйка Тоши.