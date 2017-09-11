Румынию снова тряхнуло

Первое случилось в уезде Бузэу в 0:50 ночи, магнитудой 3 балла по шкале Рихтера, второе в 6:22 утра, магнитудой 2,5 в уезде Сэлаж. Эпицентр залегал на глубине 128,1 км.

Стоит отметить, что в сентябре в Румынии произошло восемь землетрясений. Сила толчков составила от 2 до 3,5 баллов по шкале Рихтера. В последний месяц лета произошло четыре землетрясения, магнитудой более 4, самое сильное было в 4,9 балла.