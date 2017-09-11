В Екатеринбурге пропала женщина с большими долгами
А мужа избили.
А мужа избили.
В отдел полиции № 15 Екатеринбурга 8 сентября поступило заявление о пропаже Галии Бегишевой. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
9 сентября муж вновь обратился в полицию и сообщил, что к нему пришла знакомая супруги и трое неизвестных, которые избили его и похитили его «Газель» с товаром. По словам мужчины, нападавшие требовали вернуть долг супруги.
В ходе проверки полицейские уставили личности людей, приходивших к Бегишеву. Они сообщили, что никаких угроз не звучало, и насилия не было. Но Галия действительно задолжала им большую сумму. Автомобиль же был обнаружен неподалеку от дома заявителя.
Полиция проводит проверки по обоим заявлениям. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Галии Бегишевой, просят сообщить ее в полицию по телефонам: