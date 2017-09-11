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12:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге пропала женщина с большими долгами

А мужа избили.

Источник: УралИнформБюро

В отдел полиции № 15 Екатеринбурга 8 сентября поступило заявление о пропаже Галии Бегишевой. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-группе городского УМВД. Женщина пропала 6 сентября — ушла из дома и не вернулась. Заявление написал ее муж. Бегишева работает бухгалтером в мебельной компании, где супруг является директором.

9 сентября муж вновь обратился в полицию и сообщил, что к нему пришла знакомая супруги и трое неизвестных, которые избили его и похитили его «Газель» с товаром. По словам мужчины, нападавшие требовали вернуть долг супруги.

В ходе проверки полицейские уставили личности людей, приходивших к Бегишеву. Они сообщили, что никаких угроз не звучало, и насилия не было. Но Галия действительно задолжала им большую сумму. Автомобиль же был обнаружен неподалеку от дома заявителя.

Полиция проводит проверки по обоим заявлениям. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Галии Бегишевой, просят сообщить ее в полицию по телефонам: 8 (343) 356−42−15, 294−14−94 или 02.

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