В Екатеринбурге пропала женщина с большими долгами

Источник: УралИнформБюро

В отдел полиции № 15 Екатеринбурга 8 сентября поступило заявление о пропаже Галии Бегишевой. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-группе городского УМВД. Женщина пропала 6 сентября — ушла из дома и не вернулась. Заявление написал ее муж. Бегишева работает бухгалтером в мебельной компании, где супруг является директором.

9 сентября муж вновь обратился в полицию и сообщил, что к нему пришла знакомая супруги и трое неизвестных, которые избили его и похитили его «Газель» с товаром. По словам мужчины, нападавшие требовали вернуть долг супруги.

В ходе проверки полицейские уставили личности людей, приходивших к Бегишеву. Они сообщили, что никаких угроз не звучало, и насилия не было. Но Галия действительно задолжала им большую сумму. Автомобиль же был обнаружен неподалеку от дома заявителя.