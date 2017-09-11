Появились подробности «резни в Чурилово»

10 сентября около 23 часов вечера к патрульным Росгвардии на улице Конструктора Духова в микрорайоне Чурилово обратились жители дома № 3. Они рассказали о поножовщине в подъезде дома у пивного магазина. Полицейские прибыв, на место драки, задержали двоих человек, один из которых находился в магазине, другой пытался скрыться. Как выяснилось, молодые люди с девушкой зашли в магазин, где уже находились двое мужчин. Между ними произошел конфликт, зачинщиком которого стал один из задержанных, ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина. Он на улице нанес ножевое ранение в грудь 26-летнему парню. Его товарищ попытался скрыться в подъезде жилого дома, но нападавший разбил окно, попал внутрь и ударил 23 -летнего парня ножом.