Появились подробности «резни в Чурилово»
В Челябинске накануне были убиты с особой жестокостью 2 человека в одном из домов нового микрорайона.
В Челябинске накануне были убиты с особой жестокостью 2 человека в одном из домов нового микрорайона.
Бойцы Росгвардии задержали участников драки — двоих, ранее судимых, жителей Челябинска, подозреваемых в убийстве, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
10 сентября около 23 часов вечера к патрульным Росгвардии на улице Конструктора Духова в микрорайоне Чурилово обратились жители дома № 3. Они рассказали о поножовщине в подъезде дома у пивного магазина. Полицейские прибыв, на место драки, задержали двоих человек, один из которых находился в магазине, другой пытался скрыться. Как выяснилось, молодые люди с девушкой зашли в магазин, где уже находились двое мужчин. Между ними произошел конфликт, зачинщиком которого стал один из задержанных, ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина. Он на улице нанес ножевое ранение в грудь 26-летнему парню. Его товарищ попытался скрыться в подъезде жилого дома, но нападавший разбил окно, попал внутрь и ударил 23 -летнего парня ножом.
Прибывшая «скорая» констатировала смерть обоих потерпевших. Нападавший и бывший с ним 34-летний мужчина были доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Наказание по ней предусматривает пожизненный срок.