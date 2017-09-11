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12:47 (мск), источник: ИА Башинформ

Жительница Башкирии убила мужа, спасая ребенка от побоев

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Жительница города Стерлитамака осуждена за убийство своего супруга. Как сообщает пресс-служба городского суда, скандал, закончившийся трагедией, произошел в марте текущего года.

Глава семейства распивал спиртные напитки. Находясь в состоянии сильного опьянения, он начал выкручивать руки своему 10-месячному ребенку. После этого дебошир стал избивать жену, прибежавшую на защиту ребенка. Женщина, опасаясь за свою жизнь и за жизнь ребенка, взяла на кухне нож и ударила мужа в область живота. Она вызвала скорую помощь, но от колото-резаного ранения супруг скончался на месте.

Подсудимая свою вину признала частично, заявив, что умысла убивать мужа у нее не было, она хотела только напугать его.

Суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины, раскаяние в содеянном, способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, противоправное и аморальное поведение супруга, оказание ему медицинской помощи, отсутствие судимости, наличие на иждивении троих малолетних детей, Женщину приговорили к одному году исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

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