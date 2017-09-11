Жительница Башкирии убила мужа, спасая ребенка от побоев

Глава семейства распивал спиртные напитки. Находясь в состоянии сильного опьянения, он начал выкручивать руки своему 10-месячному ребенку. После этого дебошир стал избивать жену, прибежавшую на защиту ребенка. Женщина, опасаясь за свою жизнь и за жизнь ребенка, взяла на кухне нож и ударила мужа в область живота. Она вызвала скорую помощь, но от колото-резаного ранения супруг скончался на месте.