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12:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе эвакуируют посетителей крупных торговых центров

И это не учебная тревога.

Днем в понедельник, 11 сентября, покупатели и работники лайфстайл-центра «Башкирия» услышали пожарную тревогу. Около 14 часов сообщение прозвучало по громкой связи, людей попросили покинуть здание.

— Мы только зашли, и сразу же услышали объявление об эвакуации. Не стали раздумывать и сразу же вышли на улицу, — сообщили очевидцы в редакцию «Комсомольской правды». — Мужчина с рацией нам сказал, чтобы мы отошли на 10 метров от здания — так, мол, положено.

В торговом центре рассказали, что это не учебная тревога.

— У нас сейчас все еще идет эвакуация, что случилось, пока затрудняюсь ответить, думаю, это станет известно чуть позже, — поведали в справочной лайфстайл-центра «Башкирия».

Такая же ситуация в других торговых центрах.

— Центральный рынок закрыт, охранники всех разгоняют — говорят, пожарные не могут проехать, — рассказали очевидцы.

— Поступили сообщения о бесхозных предметах в нескольких ТЦ Уфы. Проводятся проверки, устанавливается личность звонившего, — сообщили в МВД по РБ.

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