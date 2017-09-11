В Уфе эвакуируют посетителей крупных торговых центров
И это не учебная тревога.
И это не учебная тревога.
Днем в понедельник, 11 сентября, покупатели и работники
— Мы только зашли, и сразу же услышали объявление об эвакуации. Не стали раздумывать и сразу же вышли на улицу, — сообщили очевидцы в редакцию «Комсомольской правды». — Мужчина с рацией нам сказал, чтобы мы отошли на 10 метров от здания — так, мол, положено.
В торговом центре рассказали, что это не учебная тревога.
— У нас сейчас все еще идет эвакуация, что случилось, пока затрудняюсь ответить, думаю, это станет известно чуть позже, — поведали в справочной
Такая же ситуация в других торговых центрах.
— Центральный рынок закрыт, охранники всех разгоняют — говорят, пожарные не могут проехать, — рассказали очевидцы.
— Поступили сообщения о бесхозных предметах в нескольких ТЦ Уфы. Проводятся проверки, устанавливается личность звонившего, — сообщили в МВД по РБ.