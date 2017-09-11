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12:47 (мск), источник: БЕЛТА

Пьяный тракторист под Гродно снес 9 метров забора

11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный тракторист под Гродно снес 9 метров железобетонного забора. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

В пригородном населенном пункте Коробчицы мужчина на личном тракторе участвовал в уборке картофеля. После этого выпил водки и поехал домой.

«На улице Мира он не вписался в поворот. Содержание алкоголя в организме превысило допустимое более чем в 8 раз», — рассказали в ГАИ.

На мужчину составлены административные протоколы.

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