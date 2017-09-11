Пьяный тракторист под Гродно снес 9 метров забора

В пригородном населенном пункте Коробчицы мужчина на личном тракторе участвовал в уборке картофеля. После этого выпил водки и поехал домой.

«На улице Мира он не вписался в поворот. Содержание алкоголя в организме превысило допустимое более чем в 8 раз», — рассказали в ГАИ.