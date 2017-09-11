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13:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Подозреваемых в погроме «Алтына» оставили под стражей до 12 октября

Мужчины находятся под арестом с 23 марта.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Валерия Белова). Сегодня в Вахитовском районном суде Казани подозреваемым в нападении на ТЦ «Алтын» продлили срок содержания под стражей до 12 октября.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня следствие попросило суд оставить подозреваемых под стражей еще на 26 суток.

Напомним, группа молодых людей в спортивных костюмах и медицинских масках вечером 16 марта разгромила витрины и стеллажи в торговом центре.

Илью Спиридонова, Игоря Потапова, Тайшибаева, Тимура Вафина и Аделя Гафарова 23 марта суд поместил под стражу.

Отметим, что четверо из находящихся под стражей подозреваемых, 18 марта пришли в полицию с повинной.

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