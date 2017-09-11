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13:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии в обход законов торговали пумами и оцелотами

В дело вмешалась прокуратура.

В Башкирии заблокировали сайты, на которых неизвестные торговали дикими животными — пумами, леопардами, оцелотами и тиграми.

Злополучный интернет-ресурсы обнаружили в ходе плановой проверки. Стражи порядка выяснили, что на сайтах продавали животных, занесенных в Красную книгу.

Любой желающий мог зайти на сайты и получить доступ к запрещенной информации. Таким образом, ресурсы просматривали сотни человек в день.

— Межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению на территории страны. Учалинский суд требования прокурора удовлетворил, — рассказали в прокуратуре Башкирии.

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