В Башкирии в обход законов торговали пумами и оцелотами

В Башкирии заблокировали сайты, на которых неизвестные торговали дикими животными — пумами, леопардами, оцелотами и тиграми.

Злополучный интернет-ресурсы обнаружили в ходе плановой проверки. Стражи порядка выяснили, что на сайтах продавали животных, занесенных в Красную книгу.

Любой желающий мог зайти на сайты и получить доступ к запрещенной информации. Таким образом, ресурсы просматривали сотни человек в день.