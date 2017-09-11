В Башкирии в обход законов торговали пумами и оцелотами
В дело вмешалась прокуратура.
В дело вмешалась прокуратура.
В Башкирии заблокировали сайты, на которых неизвестные торговали дикими животными — пумами, леопардами, оцелотами и тиграми.
Злополучный
Любой желающий мог зайти на сайты и получить доступ к запрещенной информации. Таким образом, ресурсы просматривали сотни человек в день.
— Межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению на территории страны. Учалинский суд требования прокурора удовлетворил, — рассказали в прокуратуре Башкирии.