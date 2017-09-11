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13:08 (мск), источник: РИА Новости

СК завел дело после гибели ребенка при камнепаде в Сочи

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка при камнепаде в Сочи, сообщается на сайте СК России в понедельник.

В воскресенье днем приехавшие на отдых в Сочи 11-летний мальчик, его мама и тетя во время прогулки в районе поселка Кепша попали под камнепад. Один из камней попал ребенку в голову, в результате мальчик погиб, его тело сбило в пропасть. Женщины не пострадали. Тело мальчика позже обнаружили спасатели, его передали сотрудникам полиции.

«В правоохранительные органы Сочи днем 10 сентября 2017 года поступило сообщение об обнаружении тела 11-летнего ребенка в лесном массиве в районе поселка Кепша с многочисленными телесными повреждениями. По данному факту следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, 10 сентября мальчик вместе с мамой и тетей находился на прогулке на территории закрытой старой автомобильной дороги в районе поселка Кепша. В это время с расположенной рядом скалы на голову ребенка упал камень, в результате чего он провалился в 60-метровый обрыв. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.

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СК завел дело после гибели ребенка при камнепаде в Сочи
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