За сутки на крымских дорогах загорелись два авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости (Крым). В Крыму за минувшие сутки загорелись два автомобиля. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости (Крым). В Крыму за минувшие сутки загорелись два автомобиля. Об этом сообщает
Так, первый случай произошел в воскресенье на трассе «Симферополь-Ялта» около 9.30 утра. В районе села Доброе автомобиль ВАЗ-2104 загорелся прямо во время движения. Оперативно прибывшие спасатели перекрыли вентиль газового оборудования в машине и ликвидировали возгорание.
В тот же день в 21.30 на трассе
В результате двух ЧП никто не пострадал.