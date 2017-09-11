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13:15 (мск), источник: РИА Крым

За сутки на крымских дорогах загорелись два авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости (Крым). В Крыму за минувшие сутки загорелись два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

Так, первый случай произошел в воскресенье на трассе «Симферополь-Ялта» около 9.30 утра. В районе села Доброе автомобиль ВАЗ-2104 загорелся прямо во время движения. Оперативно прибывшие спасатели перекрыли вентиль газового оборудования в машине и ликвидировали возгорание.

В тот же день в 21.30 на трассе Симферополь-Москва, в районе села Октябрьское, загорелся автомобиль Citroen Jumper. Спасателям удалось с помощью пены быстро потушить авто.

В результате двух ЧП никто не пострадал.

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