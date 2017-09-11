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14:35 (мск), источник: Новый Калининград

Полиция Калининграда изъяла алкоголь на 5,7 млн рублей

Алкоголь изъят у 12 самогонщиков и 67 недобросовестных торговцев.

В Калининграде полиция изъяла 14,8 тыс литров алкоголя на сумму почти 5,7 млн рублей. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник в пресс-службе регионального УМВД, алкоголь изъят у 12 самогонщиков и 67 недобросовестных торговцев.

Полиция проверила 372 торговых точек, выявила 25 фактов торговли алкоголем в запрещенные ночные и утренние часы. В 14 магазинах спиртные напитки продавали без лицензий, в 18 — без сопроводительных документов, а в 5 — без кассовых аппаратов. Зафиксировано 12 фактов торговли алкоголем домашней выработки.

В отношении каждого из нарушителей возбудили административные дела по статьям КоАП РФ, предусматривающим штрафы до 300 тыс рублей с конфискацией изъятой продукции.

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