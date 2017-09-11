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13:57 (мск), источник: Volga News

В Кинель-Черкасском районе полиция задержала злоумышленников, воровавших нефть

Правоохранители задержали трех подозреваемых, которые, предположительно, намеревались слить нефть. Инцидент произошел вблизи с. Тоузаково в Кинель-Черкасском районе.

На 409 км магистрального нефтепровода сотрудники полиции обнаружили врезку. На месте происшествия были задержаны 41-летний водитель полуприцепа — цистерны, а также двое его подельников 28 и 32 лет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража из нефтепровода».

Правоохранители изъяли у злоумышленников три мобильных телефона, графическое изображение конструкции врезки и арестовали полуприцеп, на котором они собирались вывести награбленное, а также Renault Logan.

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