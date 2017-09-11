В Кинель-Черкасском районе полиция задержала злоумышленников, воровавших нефть
Правоохранители задержали трех подозреваемых, которые, предположительно, намеревались слить нефть. Инцидент произошел вблизи с. Тоузаково в
Правоохранители задержали трех подозреваемых, которые, предположительно, намеревались слить нефть. Инцидент произошел вблизи с. Тоузаково в
На 409 км магистрального нефтепровода сотрудники полиции обнаружили врезку. На месте происшествия были задержаны 41-летний водитель полуприцепа — цистерны, а также двое его подельников 28 и 32 лет.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража из нефтепровода».
Правоохранители изъяли у злоумышленников три мобильных телефона, графическое изображение конструкции врезки и арестовали полуприцеп, на котором они собирались вывести награбленное, а также Renault Logan.