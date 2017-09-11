В Кинель-Черкасском районе полиция задержала злоумышленников, воровавших нефть

На 409 км магистрального нефтепровода сотрудники полиции обнаружили врезку. На месте происшествия были задержаны 41-летний водитель полуприцепа — цистерны, а также двое его подельников 28 и 32 лет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража из нефтепровода».