В Челябинске четверо жестоко избили прохожего
В Челябинске по горячим следам раскрыли разбой.
В Челябинске по горячим следам раскрыли разбой.
Инцидент произошел накануне, 10 сентября, в Советском районе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Около 3:45 на улице Плеханова на прохожего напали неизвестные, жестоко избили его и похитили ценные вещи. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Подозреваемых удалось оперативно задержать.
«Избитый мужчина лежал на земле, рядом с ним находились еще двое граждан, которые указали приметы четырех нападавших, уточнив при этом, что с ними была молодая девушка. При отработке близлежащей территории на улице Пушкина были замечены садившиеся в такси люди, подходящие под описание. Подозреваемые были задержаны», — рассказали в
Задержанными оказались 16-летняя девушка и молодые люди 2001, 1997, 1998 годов рождения. В отношении двух последних возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Добавим, что у пострадавшего 1993 года рождения предварительно диагностировали закрытую