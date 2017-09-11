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13:53 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске четверо жестоко избили прохожего

В Челябинске по горячим следам раскрыли разбой.

Инцидент произошел накануне, 10 сентября, в Советском районе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Около 3:45 на улице Плеханова на прохожего напали неизвестные, жестоко избили его и похитили ценные вещи. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Подозреваемых удалось оперативно задержать.

«Избитый мужчина лежал на земле, рядом с ним находились еще двое граждан, которые указали приметы четырех нападавших, уточнив при этом, что с ними была молодая девушка. При отработке близлежащей территории на улице Пушкина были замечены садившиеся в такси люди, подходящие под описание. Подозреваемые были задержаны», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Задержанными оказались 16-летняя девушка и молодые люди 2001, 1997, 1998 годов рождения. В отношении двух последних возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Добавим, что у пострадавшего 1993 года рождения предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

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