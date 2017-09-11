В Челябинске четверо жестоко избили прохожего

Около 3:45 на улице Плеханова на прохожего напали неизвестные, жестоко избили его и похитили ценные вещи. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Подозреваемых удалось оперативно задержать.

«Избитый мужчина лежал на земле, рядом с ним находились еще двое граждан, которые указали приметы четырех нападавших, уточнив при этом, что с ними была молодая девушка. При отработке близлежащей территории на улице Пушкина были замечены садившиеся в такси люди, подходящие под описание. Подозреваемые были задержаны», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.