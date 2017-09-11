Омича подозревают в попытке сбыта крупной партии наркотиков

Подозреваемый в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержан в Омске. Об это сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

9 сентября в 14.30 часов экипаж вневедомственной охраны на ул. Магистральная обратил внимание на подозрительного гражданина. Молодой человек заметно занервничал и спешно опустил в карман брюк какой-то предмет, когда увидел патрульный автомобиль.

Во время личного досмотра группа задержания обнаружила в штанине подозреваемого 80 полиэтиленовых свертков, предположительно, выпавших из разодранного кармана задержанного.15 таких же свёртков находилось в кармане его жилетки. Ещё пять подобных упаковок наркотиков правонарушитель успел заложить в различных контейнерах поблизости.