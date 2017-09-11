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13:58 (мск), источник: АиФ Омск

Омича подозревают в попытке сбыта крупной партии наркотиков

100 упаковок наркотиков были изъяты и направлены на экспертизу.

Подозреваемый в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержан в Омске. Об это сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

9 сентября в 14.30 часов экипаж вневедомственной охраны на ул. Магистральная обратил внимание на подозрительного гражданина. Молодой человек заметно занервничал и спешно опустил в карман брюк какой-то предмет, когда увидел патрульный автомобиль.

Во время личного досмотра группа задержания обнаружила в штанине подозреваемого 80 полиэтиленовых свертков, предположительно, выпавших из разодранного кармана задержанного.15 таких же свёртков находилось в кармане его жилетки. Ещё пять подобных упаковок наркотиков правонарушитель успел заложить в различных контейнерах поблизости.

Задержанный молодой человек направлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

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