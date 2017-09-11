Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Психологи нашли у людей 27 разных эмоций
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
В МИД Украины выразили «решительный протест» России
Число сторонников введения в РФ сухого закона достигло максимума
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Рыдала днями: утечка пляжных фото вызвала у Гузеевой нервный срыв
Бом возмущен ответом России на санкции США
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Анджелина Джоли забыла надеть белье на пресс-конференцию – СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Актёр Марат Башаров женился на поклоннице после венчания - СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Захарова прокомментировала заявление Меркель о судьбе Крыма
Россия заявила протест Польше
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
10В Саудовской Аравии начался Хадж
13:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе затопило сразу два двора на ул. Авроры

На месте аварии работают коммунальщики.

Источник: Башинформ

Вечером накануне, 10 сентября, на площадке по адресу ул. Авроры, 13/2, 13/1 и 11/2 забила ключом вода. Как оказалось, поток хлынул не из канализационного колодца, а прямо из-под асфальта.

В итоге, затопило оба двора: вода залила детскую площадку, пешеходные дорожки и газоны. Да так, что без резиновых сапог не пройти.

— Сейчас в причинах утечки разбираются сотрудники «Уфаводоканала» и местного ЖЭУ, — сообщает информационное агентство «Башинформ».

Из-за аварии в расположенных поблизости домах на время отключат водоснабжение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест не каждый день
Какую пенсию получает Алла Пугачева
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
Песков назвал ситуацию вокруг Саакашвили политической клоунадой
Число сторонников введения «сухого закона» достигло максимума
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
В ООН назвали операцию против рохинджа «этнической чисткой»
Глава Саратова покинул пост из-за нарушений на выборах
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Умер создатель Росомахи Лен Уайн работал над комиксами «Люди Икс», «Хранители», а также писал сценарии для выпусков «Бэтмена», «Супермена», «Флэша», «Зеленого Фонаря» и «Сорвиголовы»
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь