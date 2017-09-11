В Уфе затопило сразу два двора на ул. Авроры

Источник: Башинформ

Вечером накануне, 10 сентября, на площадке по адресу ул. Авроры, 13/2, 13/1 и 11/2 забила ключом вода. Как оказалось, поток хлынул не из канализационного колодца, а прямо из-под асфальта.

В итоге, затопило оба двора: вода залила детскую площадку, пешеходные дорожки и газоны. Да так, что без резиновых сапог не пройти.

— Сейчас в причинах утечки разбираются сотрудники «Уфаводоканала» и местного ЖЭУ, — сообщает информационное агентство «Башинформ».