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14:37 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец признал вину в гибели трех детей, сгоревших в своем доме

Мужчина оставил сына и двух дочерей одних в доме, где работала неисправная электроплитка.

41-летний мужчина признал свою вину в смерти сына и двух дочерей, погибших при пожаре в доме в Котельниковском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, дети в возрасте 12, 7 и 3 лет скончались 4 июня от отравления окисью углерода. Пожаро-техническая экспертиза показала, что причиной возгорания стало воспламенение электрической плитки. Глава семейства признался, что в день трагедии был пьян. Он включил неисправную плитку и пошел искать супругу, которая всю ночь распивала спиртное в гостях у родственников. В момент возгорания дети находились в доме одни и самостоятельно спастись не смогли. Отметим, что отец знал о неисправности электроприбора. Плитку семья купила с рук около трех лет назад. Из-за сломанного терморегулятора мужчине несколько раз приходилось ее самостоятельно чинить. В итоге он соединил провода плитки напрямую с нагревательным элементом, минуя регулятор температуры и датчик автоматического отключения на случай перегрева. «Осознавая, что прибор, работающий постоянно на максимальной мощности, представляет собой серьезную опасность, взрослые каждый день продолжали им пользоваться как по назначению, так и для прикуривания сигарет», — добавили в СУ СКР.

Отметим, что уголовное дело, заведенное на мужчину, передано в прокуратуру, откуда оно будут направлено в суд. Добавим, что полицейские привлекли к строгой дисциплинарной ответственности директора школы, в которой учился погибший мальчик, классная руководительница ребенка и школьный инспектор. Выговор также получил местный участковый.

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