Волгоградец признал вину в гибели трех детей, сгоревших в своем доме
Мужчина оставил сына и двух дочерей одних в доме, где работала неисправная электроплитка.
Мужчина оставил сына и двух дочерей одних в доме, где работала неисправная электроплитка.
41-летний мужчина признал свою вину в смерти сына и двух дочерей, погибших при пожаре в доме в Котельниковском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, дети в возрасте 12, 7 и 3 лет скончались 4 июня от отравления окисью углерода.
Отметим, что уголовное дело, заведенное на мужчину, передано в прокуратуру, откуда оно будут направлено в суд. Добавим, что полицейские привлекли к строгой дисциплинарной ответственности директора школы, в которой учился погибший мальчик, классная руководительница ребенка и школьный инспектор. Выговор также получил местный участковый.