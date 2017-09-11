Болельщик снял массовую драку детей на хоккейном турнире в Молодечно
9 сентября во время хоккейного матча среди юниоров в Молодечно подрались игроки местной команды «Динамо» и новополоцкого «Химика».
9 сентября во время хоккейного матча среди юниоров в Молодечно подрались игроки местной команды «Динамо» и новополоцкого «Химика».
Первое столкновение произошло в третьем периоде, когда приезжий клуб пропустил десятую шайбу. В ней участвовали только находящиеся пятерки на льду. Вторая драка случилась уже после завершения игры: бились команды целиком.
Запись драки выложил в своем Facebook пользователь Вячеслав Сикора. На кадрах видно довольно серьезное столкновение подростков. Пострадал ли
В комментариях к видео посетовали на то, что тренеры команд не умеют должным образом воспитывать детей, а именно — достойно относиться к поражению.
Игра закончилась со счетом 10:4 в пользу «Динамо» из Молодечно. Они завоевали бронзовые награды турнира.