В Воронеже в пункте приема металлолома нашли тело 36-летнего мужчины

Правоохранители заподозрили в убийстве знакомого 28-летнего парня. Тело его 36-летнего приятеля нашли в пункте приема цветных металлов на улице Землячки в Воронеже, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в понедельник, 11 сентября.

Молодой человек выпивал со знакомым вечером в субботу, 9 сентября. Между мужчинами возник спор по бытовой причине. Во время ссоры парень четыре раза ударил приятеля ножом. Мужчина умер на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). До этого молодого человека уже судили за имущественные преступления. В ближайшее время силовики обратятся в суд, чтобы заключить подозреваемого под стражу.