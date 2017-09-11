Сотрудники полиции за сутки нашли подозреваемого в ограблении подростка
Сутки потребовались сотрудникам отдела МВД по Сергиевскому району на то, чтобы задержать подозреваемого в разбое.
Сутки потребовались сотрудникам отдела МВД по Сергиевскому району на то, чтобы задержать подозреваемого в разбое.
Как сообщает источник в полиции, 8 сентября в пос. Суходол 14-летний учащийся школы проходил по пустырю на ул. Некрасова. Его задержал незнакомый молодой человек, который, угрожая ножом, потребовал у подростка мобильник. Когда добыча оказалась в руках злоумышленника, он скрылся.
На следующий день подозреваемого задержали. Предполагаемым грабителем оказался 25-летний ранее судимый за кражу и мошенничество разнорабочий одной из суходольских фирм.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследование инцидента продолжается.