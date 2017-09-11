В центре Петербурга погиб ремонтировавший лифт рабочий
Во время ремонта лифта в Доме общества для заклада движимого имущества на Литейном погиб мужчина. Следком возбудил дело.
Во время ремонта лифта в Доме общества для заклада движимого имущества на Литейном погиб мужчина. Следком возбудил дело.
Как сообщает 11 сентября
Во время работы, которые, по данным «Фонтанки», проводились на уровне 2 этажа, кабина, которая
Как уточнили в Фонде капремонта, работы в доме «29 по Литейному проспекту проводились в рамках городской программы по капремонту. Подрядчик закончил обустройство шахты лифта и работнику субподрядчика осталось только ее остеклить. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего.
Дом 29 по Литейному проспекту в стиле модерн был возведен в 1912 году. В 2001 он был включён КГИОП в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». До революции в нем располагалось общество для заклада движимых имуществ. В 30−40-е годы 20 века — детский сад.