В центре Петербурга погиб ремонтировавший лифт рабочий

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает 11 сентября пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, инцидент произошел еще в пятницу, 8 сентября в одном из домов на Литейном проспекте. По версии следствия, «во время остекления кабины лифта, произошло движение кабины, задело рабочего — он скончался». СК квалифицировал это как нарушение правил безопасности при проведении строительных работ — статья 216 УК РФ.

Во время работы, которые, по данным «Фонтанки», проводились на уровне 2 этажа, кабина, которая почему-то не была обесточена, начала движение вверх и затянула в пространство между ней и стенкой шахты работника. От полученных травм мужчина, 54 лет, скончался.

Как уточнили в Фонде капремонта, работы в доме «29 по Литейному проспекту проводились в рамках городской программы по капремонту. Подрядчик закончил обустройство шахты лифта и работнику субподрядчика осталось только ее остеклить. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего.