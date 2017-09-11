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14:47 (мск), источник: Фонтанка

В центре Петербурга погиб ремонтировавший лифт рабочий

Во время ремонта лифта в Доме общества для заклада движимого имущества на Литейном погиб мужчина. Следком возбудил дело.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает 11 сентября пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, инцидент произошел еще в пятницу, 8 сентября в одном из домов на Литейном проспекте. По версии следствия, «во время остекления кабины лифта, произошло движение кабины, задело рабочего — он скончался». СК квалифицировал это как нарушение правил безопасности при проведении строительных работ — статья 216 УК РФ.

Во время работы, которые, по данным «Фонтанки», проводились на уровне 2 этажа, кабина, которая почему-то не была обесточена, начала движение вверх и затянула в пространство между ней и стенкой шахты работника. От полученных травм мужчина, 54 лет, скончался.

Как уточнили в Фонде капремонта, работы в доме «29 по Литейному проспекту проводились в рамках городской программы по капремонту. Подрядчик закончил обустройство шахты лифта и работнику субподрядчика осталось только ее остеклить. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Дом 29 по Литейному проспекту в стиле модерн был возведен в 1912 году. В 2001 он был включён КГИОП в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». До революции в нем располагалось общество для заклада движимых имуществ. В 30−40-е годы 20 века — детский сад.

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