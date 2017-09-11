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14:35 (мск), источник: Meduza

Задержаны подозреваемые в убийстве двух человек, чьи останки нашли в коробках в Москве-реке

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве двух человек, чьи расчлененные останки были найдены в августе на берегу Москвы-реки в районе улицы Борисовские пруды.

Источник: Агентство «Москва»

Задержаны, сообщается на сайте Следственного комитета, двое мужчин и две женщины. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

«Приоритетной версией следствия является совершение преступления из корыстных побуждений с целью незаконного завладения недвижимостью», — сообщил СК.

В начале августа Следственный комитет сообщил, что на берегу Москвы-реки около улицы Борисовские пруды найдены несколько пакетов с фрагментами тела женщины, а также зацементированные коробки с останками мужчины. Было возбуждено дело по статье об убийстве двух и более лиц.

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