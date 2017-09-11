Задержаны подозреваемые в убийстве двух человек, чьи останки нашли в коробках в Москве-реке

Задержаны, сообщается на сайте Следственного комитета, двое мужчин и две женщины. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

В начале августа Следственный комитет сообщил, что на берегу Москвы-реки около улицы Борисовские пруды найдены несколько пакетов с фрагментами тела женщины, а также зацементированные коробки с останками мужчины. Было возбуждено дело по статье об убийстве двух и более лиц.