Задержаны подозреваемые в убийстве двух человек, чьи останки нашли в коробках в Москве-реке
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве двух человек, чьи расчлененные останки были найдены в августе на берегу
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве двух человек, чьи расчлененные останки были найдены в августе на берегу
Задержаны, сообщается на сайте Следственного комитета, двое мужчин и две женщины. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.
«Приоритетной версией следствия является совершение преступления из корыстных побуждений с целью незаконного завладения недвижимостью», — сообщил СК.
В начале августа Следственный комитет сообщил, что на берегу