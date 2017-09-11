7 миллионов рублей похитили сотрудники мэрии Бердска
Случай хищения крупной суммы бюджетных средств выявлен в Управлении финансов и налоговой политики администрации города Бердска Новосибирской области.
Случай хищения крупной суммы бюджетных средств выявлен в Управлении финансов и налоговой политики администрации города Бердска Новосибирской области.
Недобросовестные чиновники присвоили в общей сложности 7 миллионов 214 тысяч 850 рублей, сообщает СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, в 2015 году 39-летняя начальница Управления финансов и налоговой политики администрации Бердска незаконно передала ключи электронной подписи 34-летней сотруднице. Таким образом глава Управления пыталась возложить свои обязанности по обеспечению бюджетных финансовых платежей на другое лицо.
Посредством этой электронной подписи проводились финансовые операции с денежными средствами муниципалитета, размещенными на лицевом счете в Управлении федерального казначейства по Новосибирской области.
С апреля 2015 по август 2016 года 34-летняя сотрудница, воспользовавшись ситуацией, перечислила более 7 миллионов рублей на счета, открытые на собственное имя, а также на имена ее знакомых. Противоправные действия удалось выявить сотрудникам ФСБ.
«По факту указанного хищения Бердским городским судом Новосибирской области в отношении 34-летней женщины к настоящему времени постановлен обвинительный приговор. Она признана виновной по ч.4 ст. 159 УК РФ с назначением наказания в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, в качестве дополнительного вида наказания ей назначен штраф на сумму в 300 тысяч рублей», — рассказал официальный представитель Следственного управления СК РФ по Новосибирской области Алексей Максименко.
Кроме того, в отношении 39-летней начальницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба). Расследование по уголовному делу продолжается.