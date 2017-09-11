Десятки посылок «Казпочты» выбросило на дорогу из фуры в Семее
В Семее водитель почтового МАЗа «Казпочты» въехал в нижний пролет железнодорожного моста, не рассчитав высоту авто. Десятки посылок оказались на дороге в результате ДТП, сообщает
В Семее водитель почтового МАЗа «Казпочты» въехал в нижний пролет железнодорожного моста, не рассчитав высоту авто. Десятки посылок оказались на дороге в результате ДТП, сообщает
По информации полицейских, дорожный инцидент произошел поздно вечером 8 сентября. Почтовый «МАЗ» следовал из Алматы.
Заехав в Семей, большегрузная машина попала в ДТП.
«На улице Кабанбай Батыра водитель фуры допустил наезд на опору железнодорожного моста. В ДТП никто не пострадал. В отношении виновника аварии 1980 года рождения составлен административный протокол», — сообщили в