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14:06 (мск), источник: Nur.kz

Десятки посылок «Казпочты» выбросило на дорогу из фуры в Семее

В Семее водитель почтового МАЗа «Казпочты» въехал в нижний пролет железнодорожного моста, не рассчитав высоту авто. Десятки посылок оказались на дороге в результате ДТП, сообщает YK-avto.kz.

Источник: Nur.kz

По информации полицейских, дорожный инцидент произошел поздно вечером 8 сентября. Почтовый «МАЗ» следовал из Алматы.

Заехав в Семей, большегрузная машина попала в ДТП.

«На улице Кабанбай Батыра водитель фуры допустил наезд на опору железнодорожного моста. В ДТП никто не пострадал. В отношении виновника аварии 1980 года рождения составлен административный протокол», — сообщили в пресс-службе УВД Семея.

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