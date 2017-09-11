Хозяин дома и его родственник скончались в результате разбойного нападения в ВКО

Неизвестные лица, ворвавшись в частный дом, нанесли из огнестрельного оружия ранение хозяину дома и нанесли телесные повреждения его родственнику. От полученных ран один мужчина скончался на месте, второй умер по дороге больницу.
После стрельбы по мужчинам, напавшие связали двух женщин, которые находились в доме, открыто похитили свыше 1 миллиона тенге и скрылись в неизвестном направлении, сообщили в департаменте внутренних дел области.
Для раскрытия преступления и поимки преступников создана специальная
В ходе
По фактам убийства и разбоя полицейскими начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.