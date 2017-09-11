Хозяин дома и его родственник скончались в результате разбойного нападения в ВКО

Источник: Kazinform

Неизвестные лица, ворвавшись в частный дом, нанесли из огнестрельного оружия ранение хозяину дома и нанесли телесные повреждения его родственнику. От полученных ран один мужчина скончался на месте, второй умер по дороге больницу.

После стрельбы по мужчинам, напавшие связали двух женщин, которые находились в доме, открыто похитили свыше 1 миллиона тенге и скрылись в неизвестном направлении, сообщили в департаменте внутренних дел области.

Для раскрытия преступления и поимки преступников создана специальная оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники ДВД ВКО и ОВД Кокпектинского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны три жителя Кокпектинского района, подозреваемые в совершении преступления. Они водворены в изолятор временного содержания.