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14:17 (мск), источник: Uralpress.ru

Пропавшая в Магнитогорске девочка найдена живой

В Магнитогорске (Челябинской области) нашли пропавшую 8 сентября 15-летнюю девочку.

Как уже сообщало агентство, школьницу искали уже четвертый день. В пятницу, 8 сентября, девочка вышла из школы № 34, но домой не вернулась. На поиски ребенка отправились волонтеры.

Как сообщили в «Легион-СПАС», с девочкой все в порядке, она доставлена в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

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