Пропавшая в Магнитогорске девочка найдена живой
В Магнитогорске (Челябинской области) нашли пропавшую 8 сентября 15-летнюю девочку.
В Магнитогорске (Челябинской области) нашли пропавшую 8 сентября 15-летнюю девочку.
Как уже сообщало агентство, школьницу искали уже четвертый день. В пятницу, 8 сентября, девочка вышла из школы № 34, но домой не вернулась. На поиски ребенка отправились волонтеры.
Как сообщили в «Легион-СПАС», с девочкой все в порядке, она доставлена в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.