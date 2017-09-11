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14:22 (мск), источник: СуперОмск

Грабитель с вилкой напал на омичку в ее квартире

Вчера, 10 сентября, ночью в квартиру на первом этаже дома на улице Перелета, где жила 35-летняя женщина, пробрался неизвестный.

Около 3:30 омичку разбудил злоумышленник, приставив к ее шее вилку и потребовав денег. Наличных у женщины не оказалось, а потому мужчина похитил планшет стоимостью 10 тысяч рублей.

Оказалось, что злоумышленник проник в квартиру, выбив балконную дверь, которая была открыта на проветривание, сообщила пресс-служба омской полиции.

Вычислить грабителя помогли следы пальцев и обуви с места происшествия, а также тот факт, что пострадавшая омичка запомнила голос и приметы грабителя. В результате удалось установить и задержать подозреваемого, которым оказался 26-летний омич, уже трижды судимый за кражи. На него завели дело за разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, за что ему грозит от 7 до 12 лет колонии.

Молодого человека арестовали, похищенный планшет изъяли и вскоре вернут владелице.

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