Грабитель с вилкой напал на омичку в ее квартире

Около 3:30 омичку разбудил злоумышленник, приставив к ее шее вилку и потребовав денег. Наличных у женщины не оказалось, а потому мужчина похитил планшет стоимостью 10 тысяч рублей.

Вычислить грабителя помогли следы пальцев и обуви с места происшествия, а также тот факт, что пострадавшая омичка запомнила голос и приметы грабителя. В результате удалось установить и задержать подозреваемого, которым оказался 26-летний омич, уже трижды судимый за кражи. На него завели дело за разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, за что ему грозит от 7 до 12 лет колонии.