В Воронеже семейная пара фитнес-тренер и администратор украли у босса 220 тысяч рублей
Ближайшие пять лет они могут провести за решеткой.
Ближайшие пять лет они могут провести за решеткой.
В Воронеже полиция задержала 37-летнего жителя села Новая Усмань и его 24-супругу по подозрению в хищении денег.
Днем ранее в полицию обратилась 43-летняя горожанка — директор
Стражи порядка пообщались с сотрудниками клуба, изъяли записи с камер наблюдения. Таким образом и вычислили подозреваемых.
Как выяснилось, семейная пара подворовывала деньги с 23 августа 2017 года. Они заходили в кабинет директора, и из рабочего стола или просто со стола забирали себе деньги.
«Брали суммами по 3−5 тысяч рублей», — отмерили в МВД.
Общая сумма составил порядка 220 тысяч рублей. Эти деньги семья потратила на свои нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело (до 5 лет тюрьмы).