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15:38 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже семейная пара фитнес-тренер и администратор украли у босса 220 тысяч рублей

Ближайшие пять лет они могут провести за решеткой.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже полиция задержала 37-летнего жителя села Новая Усмань и его 24-супругу по подозрению в хищении денег.
Днем ранее в полицию обратилась 43-летняя горожанка — директор фитнес-клуба, который расположен на улице Победы в Воронеже. По словам женщины, из её кабинета пропали около 220 тысяч рублей.

Стражи порядка пообщались с сотрудниками клуба, изъяли записи с камер наблюдения. Таким образом и вычислили подозреваемых.
Как выяснилось, семейная пара подворовывала деньги с 23 августа 2017 года. Они заходили в кабинет директора, и из рабочего стола или просто со стола забирали себе деньги.

«Брали суммами по 3−5 тысяч рублей», — отмерили в МВД.

Общая сумма составил порядка 220 тысяч рублей. Эти деньги семья потратила на свои нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело (до 5 лет тюрьмы).

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