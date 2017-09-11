В Воронеже семейная пара фитнес-тренер и администратор украли у босса 220 тысяч рублей

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже полиция задержала 37-летнего жителя села Новая Усмань и его 24-супругу по подозрению в хищении денег.

Днем ранее в полицию обратилась 43-летняя горожанка — директор фитнес-клуба, который расположен на улице Победы в Воронеже. По словам женщины, из её кабинета пропали около 220 тысяч рублей.

Стражи порядка пообщались с сотрудниками клуба, изъяли записи с камер наблюдения. Таким образом и вычислили подозреваемых.

Как выяснилось, семейная пара подворовывала деньги с 23 августа 2017 года. Они заходили в кабинет директора, и из рабочего стола или просто со стола забирали себе деньги.

«Брали суммами по 3−5 тысяч рублей», — отмерили в МВД.