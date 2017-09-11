Из закрытого лечебного учреждения на Среднем Урале сбежали шестеро пациентов: троих удалось найти
В Первоуральске из закрытого лечебного учреждения сбежали шестеро пациентов. Троих удалось найти и вернуть обратно.
В Первоуральске из закрытого лечебного учреждения сбежали шестеро пациентов. Троих удалось найти и вернуть обратно.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Свердловской области, сигнал о том, что из стационара сбежали шесть находившихся на излечении граждан, поступил от медиков в полицию Первоуральска 8 сентября около 19.00. Оперативный дежурный незамедлительно разослал данные и ориентировки находившимся на маршрутах патрулирования нарядам и всем силовым структурам Первоуральского гарнизона.
Как сообщили Накануне.RU в
Всех троих, схожих по приметам с разыскиваемыми пациентами, сотрудники ГУФСИН передали прибывшему наряду полиции, а те, в свою очередь, водворили граждан 1981, 1986 и 1990 годов рождения в лечебное учреждение. В настоящее время проводится розыск еще трех пациентов — 1998 и 1999 годов рождения.
Всех, кто располагает информацией, способной оказать помощь в розыске указанных лиц, просят сообщить ее по телефону: