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15:07 (мск), источник: Новости Перми

В Перми задержали автомобильного вора

Еще весной в полицию стали обращаться автовладельцы: неизвестный похищал из их машин различные вещи. На днях подозреваемый был задержан.

Одному из потерпевших был причинен материальный ущерб в размере 8360 рублей, другому — семь тысяч рублей. Обе машины в это время были припаркованы на площади перед проходными металлургического завода по улице 1905 года.

В ходе расследования полицейские задержали 21-летнего пермяка. Известно, что подозреваемый нигде не работает.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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