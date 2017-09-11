В Перми задержали автомобильного вора
Еще весной в полицию стали обращаться автовладельцы: неизвестный похищал из их машин различные вещи. На днях подозреваемый был задержан.
Еще весной в полицию стали обращаться автовладельцы: неизвестный похищал из их машин различные вещи. На днях подозреваемый был задержан.
Одному из потерпевших был причинен материальный ущерб в размере 8360 рублей, другому — семь тысяч рублей. Обе машины в это время были припаркованы на площади перед проходными металлургического завода по улице 1905 года.
В ходе расследования полицейские задержали 21-летнего пермяка. Известно, что подозреваемый нигде не работает.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.