В Перми задержали автомобильного вора

Одному из потерпевших был причинен материальный ущерб в размере 8360 рублей, другому — семь тысяч рублей. Обе машины в это время были припаркованы на площади перед проходными металлургического завода по улице 1905 года.



В ходе расследования полицейские задержали 21-летнего пермяка. Известно, что подозреваемый нигде не работает.



По факту кражи возбуждено уголовное дело.