Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП в Тольятти

8 сентября в 20:50 в Тольятти водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигался по бульвару 50-летия Октября, со стороны улицы Ленина в направлении Автозаводского шоссе. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист сбил 13-ти летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание водителя. Гражданам, ставшим свидетелями данного ДТП или располагающим достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста, просьба обращаться по адресу: отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по г. Тольятти по телефонам: 22−80−05, 93−60−61, 93−60−60 или обратиться по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14 (эл. почта: gaipbdd@mail.ru) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.