В поисках красноярского адвоката спасатели проплыли по Енисею 500 км

В Казачинском районе продолжают искать пропавшего на реке красноярца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Мужчина пропал 5 сентября рядом с деревней Подпорожье в Казачинском районе. Лодка, в которой находились три человека, врезалась в бакен и перевернулась. Двух мужчин выловили рыбаки, а адвокат утонул. Причины происшествия сейчас выясняют сотрудники ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Поиски продолжаются уже почти неделю. Спасатели, пожарные и полиция проверяют берега, а водолазы ищут тело под водой. «Всего нарастающим итогом обследовано пешими группами — 120 километров береговой линии, на плавсредствах — 506 километров реки Енисей, водолазами — 695 квадратных метров дна реки Енисей, с помощью вертолёта — 30 квадратных километров. С родственниками пропавшего мужчины работают психологи МЧС», — рассказали в пресс-службе.