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15:00 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец сел за руль «БМВ», находясь под действием наркотиков

В отношении него возбуждено уголовное дело.

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении водителя, управлявшего автомобилем, находясь под действием наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

36-летнего калининградца инспекторы ДПС ГИБДД задержали 31 августа на улице Чекистов областного центра. По предварительным данным, мужчина передвигался по городу на автомобиле «БМВ», находясь в состоянии наркотического опьянения. Пройти процедуру медицинского освидетельствования он отказался.

А в минувшее воскресенье на улице Тихорецкой в Калининграде инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД остановили водителя автомобиля «БМВ» за грубое нарушение ПДД. У автомобилиста полицейские выявили внешние признаки алкогольного опьянения. В ходе разбирательств выяснилось, что 39-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона и был лишен права управления транспортными средствами. Действия нарушителя дознаватели квалифицировали по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Всего 8 месяцев 2017 года в Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 3454 нетрезвых водителя.

Полицейские призывают жителей и гостей региона оказывать содействие в борьбе с грубыми нарушениями ПДД, одним из которых является езда в состоянии опьянения. О нетрезвых водителях, которые несут угрозу безопасности окружающих, следует незамедлительно сообщать по телефону «горячей линии» ГИБДД «Нетрезвый водитель» — 8 (4012)552−811.

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