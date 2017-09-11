Калининградец сел за руль «БМВ», находясь под действием наркотиков

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении водителя, управлявшего автомобилем, находясь под действием наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

36-летнего калининградца инспекторы ДПС ГИБДД задержали 31 августа на улице Чекистов областного центра. По предварительным данным, мужчина передвигался по городу на автомобиле «БМВ», находясь в состоянии наркотического опьянения. Пройти процедуру медицинского освидетельствования он отказался.

А в минувшее воскресенье на улице Тихорецкой в Калининграде инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД остановили водителя автомобиля «БМВ» за грубое нарушение ПДД. У автомобилиста полицейские выявили внешние признаки алкогольного опьянения. В ходе разбирательств выяснилось, что 39-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона и был лишен права управления транспортными средствами. Действия нарушителя дознаватели квалифицировали по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Всего 8 месяцев 2017 года в Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 3454 нетрезвых водителя.