Калининградец сел за руль «БМВ», находясь под действием наркотиков
В отношении него возбуждено уголовное дело.
В отношении него возбуждено уголовное дело.
В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении водителя, управлявшего автомобилем, находясь под действием наркотиков. Об этом сообщила
36-летнего калининградца инспекторы ДПС ГИБДД задержали 31 августа на улице Чекистов областного центра. По предварительным данным, мужчина передвигался по городу на автомобиле «БМВ», находясь в состоянии наркотического опьянения. Пройти процедуру медицинского освидетельствования он отказался.
А в минувшее воскресенье на улице Тихорецкой в Калининграде инспекторы
Всего 8 месяцев 2017 года в Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 3454 нетрезвых водителя.
Полицейские призывают жителей и гостей региона оказывать содействие в борьбе с грубыми нарушениями ПДД, одним из которых является езда в состоянии опьянения. О нетрезвых водителях, которые несут угрозу безопасности окружающих, следует незамедлительно сообщать по телефону «горячей линии» ГИБДД «Нетрезвый водитель» — 8 (4012)552−811.