Поиски пропавшей в Цыпово молодой мамы двоих детей продолжаются

Источник: Sputnik.md

Как рассказали Sputnik в инспекторате полиции Резины, женщина познакомилась в соцсетях с группой людей, которые занимаются йогой.

«Эта группа решила посетить монастырь в Цыпова района Резина. Группа прибыла на место 9 сентября. А уже 10 сентября туристы группы заметили, что этой женщины уже не было. Они сразу же позвонили ее супругу, который затем сообщил об этом ее отцу. В полицию последний обратился вчера вечером», — сообщили в полиции.

Там сообщили также, что поиски ведутся в регионе, где пропала женщина, — в Цыпово.

«В поисках задействовано достаточное количество сотрудников правоохранительных органов», — добавили в полиции, однако не смогли назвать ни одной из версий происшествия, которую они рассматривают.

Волонтеры рассказали, что Ирина отправилась в эту поездку вместе с подругой, с которой она хорошо общалась. Полиция допросила всех.