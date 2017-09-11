Поиски пропавшей в Цыпово молодой мамы двоих детей продолжаются
КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. История, которая взбудоражила всю Молдову: при загадочных обстоятельствах во время экскурсии в Цыпово пропала 30-летняя мать двух детей Ирина Качалова.
КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. История, которая взбудоражила всю Молдову: при загадочных обстоятельствах во время экскурсии в Цыпово пропала 30-летняя мать двух детей Ирина Качалова.
Как рассказали Sputnik в инспекторате полиции Резины, женщина познакомилась в соцсетях с группой людей, которые занимаются йогой.
«Эта группа решила посетить монастырь в Цыпова района Резина. Группа прибыла на место 9 сентября. А уже 10 сентября туристы группы заметили, что этой женщины уже не было. Они сразу же позвонили ее супругу, который затем сообщил об этом ее отцу. В полицию последний обратился вчера вечером», — сообщили в полиции.
Там сообщили также, что поиски ведутся в регионе, где пропала женщина, — в Цыпово.
«В поисках задействовано достаточное количество сотрудников правоохранительных органов», — добавили в полиции, однако не смогли назвать ни одной из версий происшествия, которую они рассматривают.
Волонтеры рассказали, что Ирина отправилась в эту поездку вместе с подругой, с которой она хорошо общалась. Полиция допросила всех.
На данный момент в поисках участвуют семь человек. Еще девять должны подъехать. Родственники Ирины также находятся на месте.