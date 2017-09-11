Источник: РИА "Новости"

Как сообщила 11 сентября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 30-летняя уроженка Красноярского края за неподобающее поведение на борту самолёта привлечена к административной ответственности. Действия дамы, которая сначала нелицеприятно отзывалась об окружающих, а потом так отчаянно не желала откладывать вылет в Сибирь, что укусила полицейского, квалифицировали как мелкое хулиганство.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сочли, что отвечать за телесные повреждения пассажирка будет по уголовной статье о применении насилия в отношении представителя власти. По данным ведомства, сотрудники пытались угомонить разбушевавшуюся женщину около часа, и один из них пострадал в пылу борьбы. Он получил укушенную рану, ссадины и ушиб правого предплечья.

Укусившая полицейского в Домодедово женщина ответит за мелкое хулиганство.

В агрессии и словарном запасе пассажирки рейса Москва-Красноярск сотрудники правоохранительных органов нашли признаки как административного нарушения, так и преступления.

Как сообщила 11 сентября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 30-летняя уроженка Красноярского края за неподобающее поведение на борту самолёта привлечена к административной ответственности. Действия дамы, которая сначала нелицеприятно отзывалась об окружающих, а потом так отчаянно не желала откладывать вылет в Сибирь, что укусила полицейского, квалифицировали как мелкое хулиганство.