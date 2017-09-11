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15:19 (мск), источник: Om1.ru

К вечеру в Омске оказались «заминированы» десятки объектов

По данным спасательных служб, менее чем за сутки в регион поступили сообщения о заминировании более чем 50 зданий.

Число зданий и учреждений в Омске, которые «заминированы», растет. Омичи продолжают делится в соцсетях фотографиями и сообщениями о закрытых для горожан зданиях.

Так, вчера сообщения о заминировании коснулись кинотеатров «Маяковский», «Галактика», «Кристалл» и Городской избирательной комиссии, располагающейся в здании мэрии на улице Гагарина.

Сегодня волна эвакуации началась вновь с Горизбиркома.

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Вскоре эвакуация продолжилась в омских школах, отделениях Пенсионного фонда, торговых центрах.

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Так, экстренные службы прибыли в торговым центрам «Мега», «Омский», «Маяк-Молл», «Миллениум», «Леруа Мерлен», «Апельсин».

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Также проверки проходили в школах № 32 и № 77 и нескольких отделений Пенсионного фонда.

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Однако к вечеру силовым структурам приходится обыскивать другие объекты. Как сообщают встревоженные омичи в соцсетях, к оцепленным и эвакуируемым зданиям прибавились рынки: Советский, Центральный, Хитрый, Торговый город, Черлакская оптовка.

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Также «заминировали» ларек «Ням-Ням» в Старом Кировске.

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По данным МЧС, с вечера 10 сентября, в Омске и области было эвакуировано 56 зданий и 7,5 тысяч человек, передал «НГС. Омск».

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Главный омский спасатель Владимир Корбут не подтвердил популярное предположения об учениях. Основной версией пока считается телефонный хулиган, развлекающийся таким диким образом. Преступник пока не найден.

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Отметим, если вчера в сети превалировала версия об учениях, то сегодня предположения стали носить более конспирологический характер. Горожане считают, что «заминирование» может быть связано с печально известным терактом в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, самым крупным в истории человечества.

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Тем не менее, по заверению МЧС, спасатели откликаются на каждое сообщение о возможном ЧС. К эвакуации и проверке зданий также присоединяются и другие службы экстренного реагирования: полиция и «скорая помощь».

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