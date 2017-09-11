К вечеру в Омске оказались «заминированы» десятки объектов
По данным спасательных служб, менее чем за сутки в регион поступили сообщения о заминировании более чем 50 зданий.
По данным спасательных служб, менее чем за сутки в регион поступили сообщения о заминировании более чем 50 зданий.
Число зданий и учреждений в Омске, которые «заминированы», растет. Омичи продолжают делится в соцсетях фотографиями и сообщениями о закрытых для горожан зданиях.
Так, вчера сообщения о заминировании коснулись кинотеатров «Маяковский», «Галактика», «Кристалл» и Городской избирательной комиссии, располагающейся в здании мэрии на улице Гагарина.
Сегодня волна эвакуации началась вновь с Горизбиркома.
Вскоре эвакуация продолжилась в омских школах, отделениях Пенсионного фонда, торговых центрах.
Так, экстренные службы прибыли в торговым центрам «Мега», «Омский», «Маяк-Молл», «Миллениум», «Леруа Мерлен», «Апельсин».
Также проверки проходили в школах № 32 и № 77 и нескольких отделений Пенсионного фонда.
Однако к вечеру силовым структурам приходится обыскивать другие объекты. Как сообщают встревоженные омичи в соцсетях, к оцепленным и эвакуируемым зданиям прибавились рынки: Советский, Центральный, Хитрый, Торговый город, Черлакская оптовка.
Также «заминировали» ларек «Ням-Ням» в Старом Кировске.
По данным МЧС, с вечера 10 сентября, в Омске и области было эвакуировано 56 зданий и 7,5 тысяч человек, передал «НГС. Омск».
Главный омский спасатель Владимир Корбут не подтвердил популярное предположения об учениях. Основной версией пока считается телефонный хулиган, развлекающийся таким диким образом. Преступник пока не найден.
Отметим, если вчера в сети превалировала версия об учениях, то сегодня предположения стали носить более конспирологический характер. Горожане считают, что «заминирование» может быть связано с печально известным терактом в
Тем не менее, по заверению МЧС, спасатели откликаются на каждое сообщение о возможном ЧС. К эвакуации и проверке зданий также присоединяются и другие службы экстренного реагирования: полиция и «скорая помощь».