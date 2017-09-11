В Алматы задержан водитель, сбежавший с места ДТП после наезда на пешехода

По информации ДВД Алматы, несмотря на позднее время суток, полицейским сразу же удалось отыскать очевидцев ДТП, по словам которых наезд на мужчину совершила темная машина, предположительно марки «Мазда».

«Далее мы применили ресурсы новых технологий и с помощью камер видеонаблюдения установили автомобиль, на котором сбили человека. Его владелец после изобличения дал признательные показания. Сейчас он для проведения процессуальных действий передан сотрудникам Управления дознания. Между тем, отметим, что пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии реанимации одного из медицинских учреждений. Его личность пока не установлена», — проинформировал начальник отдела розыска ДВД Алматы Ерик Насырбеков.