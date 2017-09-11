В Светлогорском районе волки задрали трех телят на ферме, две овцы и козу на частном подворье
Первый случай произошел на
Первый случай произошел на
В обществе охотников и рыболовов такое поведение лесных зверей объясняют сезонной заботой женских особей поставить на ноги молодое потомство. Домашние и общественные животные — легкий способ реализовать эту стратегию.
В Светлогорском районе специалисты отмечают рост популяции волков, которые устремляются сюда из Полесского радиационного заповедника. Чтобы поддерживать популяцию в нужном балансе, ведется их отстрел. В частности, в текущем году охотники района добыли 11 особей волка.
Время от времени волков на Гомельщине наблюдают в непосредственной близости к жилью человека. Как правило, так ведет себя нездоровый лесной зверь. Он представляет опасность не только для домашних животных, но и человека. В таких случаях должны быть поставлены в известность специалисты, которые разберутся с нездоровым хищником. Зверь, не страдающий вирусом бешенства, избегает близкой встречи с человеком, как и человек с ним.