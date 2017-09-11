В Башкирии пожар тушили 42 сотрудника МЧС
Вспыхнуло производственное здание в Сибае.
Вспыхнуло производственное здание в Сибае.
Сегодня утром, 11 сентября, на окраине Сибая вспыхнуло крыша производственного здания по улице Загородная. Пламя было такой силы, что тушить его приехали 42 огнеборца.
Сообщение о пожаре поступило на пост диспетчера в 12:55 по местному времени. Пожарные выяснили, что горит крыша производственного здания размером 20 на 40 метров. К счастью, вскоре огнеборцы смогли вовремя потушить пламя. Обошлось без жертв и пострадавших.
— Всего на месте работали 14 единиц техники и 42 человека личного состава. На месте работает дознаватель, причины пожара выясняются, — рассказали в