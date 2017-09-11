В Башкирии пожар тушили 42 сотрудника МЧС

Сегодня утром, 11 сентября, на окраине Сибая вспыхнуло крыша производственного здания по улице Загородная. Пламя было такой силы, что тушить его приехали 42 огнеборца.

Сообщение о пожаре поступило на пост диспетчера в 12:55 по местному времени. Пожарные выяснили, что горит крыша производственного здания размером 20 на 40 метров. К счастью, вскоре огнеборцы смогли вовремя потушить пламя. Обошлось без жертв и пострадавших.