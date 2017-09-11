На ул. Мукомольной под окнами дома взорвался неизвестный предмет
Звонок в экстренные службы поступил около 21:00. Местные жители сообщили, что у них под окнами произошёл взрыв. Со слов заявителя, в её квартире на втором этаже выбило окно.
Звонок в экстренные службы поступил около 21:00. Местные жители сообщили, что у них под окнами произошёл взрыв. Со слов заявителя, в её квартире на втором этаже выбило окно.
В минувшие выходные на ул. Мукомольной под окнами дома взорвался неизвестный предмет. Об этом говорится в сообществе «Система 112 Калининград» на сайте «ВКонтакте».
Звонок в экстренные службы поступил около 21:00. Местные жители сообщили, что у них под окнами произошёл взрыв. Со слов заявителя, от удара в её квартире на втором этаже выбило окно.
На место происшествие прибыли полицейские, спасатели, скорая помощь и служба «Антитеррор». Позже сотрудники правоохранительных органов пояснили, что было повреждено внешнее стекло в оконной раме, предположительно от взрыва петарды. Пострадавших нет.