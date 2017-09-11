В минувшие выходные на ул. Мукомольной под окнами дома взорвался неизвестный предмет. Об этом говорится в сообществе «Система 112 Калининград» на сайте «ВКонтакте».

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Звонок в экстренные службы поступил около 21:00. Местные жители сообщили, что у них под окнами произошёл взрыв. Со слов заявителя, от удара в её квартире на втором этаже выбило окно.