Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Нагиев готовил убийство Пугачевой
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Россия заявила протест Польше
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Золотое мини: Алсу подчеркнула безупречную фигуру - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Полет Москва-Анталья: самолет молился почти хором
Меркель разрешила «сложнейшую крымскую дилемму» - МИД России
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Захарова прокомментировала заявление Меркель о судьбе Крыма
Россия заявила протест Польше
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
15:37 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Мукомольной под окнами дома взорвался неизвестный предмет

Звонок в экстренные службы поступил около 21:00. Местные жители сообщили, что у них под окнами произошёл взрыв. Со слов заявителя, в её квартире на втором этаже выбило окно.

В минувшие выходные на ул. Мукомольной под окнами дома взорвался неизвестный предмет. Об этом говорится в сообществе «Система 112 Калининград» на сайте «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Звонок в экстренные службы поступил около 21:00. Местные жители сообщили, что у них под окнами произошёл взрыв. Со слов заявителя, от удара в её квартире на втором этаже выбило окно.

На место происшествие прибыли полицейские, спасатели, скорая помощь и служба «Антитеррор». Позже сотрудники правоохранительных органов пояснили, что было повреждено внешнее стекло в оконной раме, предположительно от взрыва петарды. Пострадавших нет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Путин выразил надежду на приход молодых политиков к власти в регионах
В Центробанке сочли, что рост зарплат негативно скажется на экономике страны
Путин предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили
Число сторонников введения «сухого закона» достигло максимума
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
Сбербанк массово поменял статус карт клиентов
Глава Саратова покинул пост из-за нарушений на выборах
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь