В кабинете главы Невского района проходит обыск

Как стало известно «Фонтанке», мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям, предусматривающим ответственность за незаконное предпринимательство и экологические нарушения. Речь идет о несанкционированной свалке, устроенной в промышленной зоне «Обухово». По данным редакции, дело касается событий более, чем двухлетней давности. Ранее по нему уже был задержан и помещен под домашний арест бывший заместитель прокурора Невского района Виктор Григорьев.