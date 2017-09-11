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16:40 (мск), источник: Фонтанка

В кабинете главы Невского района проходит обыск

Следователи главного следственного управления СК России по Петербургу при поддержке оперативников экономической полиции управления МВД по Невскому району 11 сентября проводят обыск в районной администрации.

Источник: РИА "Новости"

Следственные действия проходят, в том числе, и в кабинете главы администрации Невского района Алексея Гульчука.

Как стало известно «Фонтанке», мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям, предусматривающим ответственность за незаконное предпринимательство и экологические нарушения. Речь идет о несанкционированной свалке, устроенной в промышленной зоне «Обухово». По данным редакции, дело касается событий более, чем двухлетней давности. Ранее по нему уже был задержан и помещен под домашний арест бывший заместитель прокурора Невского района Виктор Григорьев.

По предварительной информации, следствие не имеет вопросов к вице-губернатору Петербурга Константину Серову, который с мая 2013 по май 2017 года возглавлял Невский район, но проявляет интерес к нынешнему руководителю района Алексею Гульчуку, который ранее занимал пост первого заместителя главы районной администрации.

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