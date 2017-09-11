В кабинете главы Невского района проходит обыск

Следственные действия проходят, в том числе, и в кабинете главы администрации Невского района Алексея Гульчука.
Как стало известно «Фонтанке», мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям, предусматривающим ответственность за незаконное предпринимательство и экологические нарушения. Речь идет о несанкционированной свалке, устроенной в промышленной зоне «Обухово». По данным редакции, дело касается событий более, чем двухлетней давности. Ранее по нему уже был задержан и помещен под домашний арест бывший заместитель прокурора Невского района Виктор Григорьев.
По предварительной информации, следствие не имеет вопросов к вице-губернатору Петербурга Константину Серову, который с мая 2013 по май 2017 года возглавлял Невский район, но проявляет интерес к нынешнему руководителю района Алексею Гульчуку, который ранее занимал пост первого заместителя главы районной администрации.